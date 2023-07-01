ВСУ поразили шесть районов скопления оккупантов и три склада БК – Генштаб

https://racurs.ua/n184663-vsu-porazili-shest-rayonov-skopleniya-okkupantov-i-tri-sklada-bk-genshtab.html

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупаційної армії росії.

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Про це 1 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім цього, авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та один — по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Окупаційна армія рф надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів.