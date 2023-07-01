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Залетели и уничтожили — дроны ВСУ атаковали огневую позицию рф

Залетели и уничтожили — дроны ВСУ атаковали огневую позицию рф (ВИДЕО)

1 июл 2023, 13:50
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Розвідувально-ударний підрозділ «Шершень» продемонстрував результат своєї роботи по окупантах на Бахмутському напрямку.


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Про це повідомляє 1 липня 3-тя Окрема штурмова бригада Збройних сил України.

Скид з БПЛА на вогневу позицію окупантів — мінус БК та зброя ворога. Робота розвідувально-ударного підрозділу «Шершень» другого штурмового батальйону. Напрямок Бахмута, — йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, 3ОШБр була сформована ветеранами АЗОВу 24 лютого 2022 року та нині виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Источник: Ракурс


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