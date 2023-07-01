Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Залетіли і знищили — дрони ЗСУ атакували вогневу позицію рф

Залетіли і знищили — дрони ЗСУ атакували вогневу позицію рф (ВІДЕО)

1 лип 2023, 13:50
999

Розвідувально-ударний підрозділ «Шершень» продемонстрував результат своєї роботи по окупантах на Бахмутському напрямку.


.

Про це повідомляє 1 липня 3-тя Окрема штурмова бригада Збройних сил України.

Скид з БПЛА на вогневу позицію окупантів — мінус БК та зброя ворога. Робота розвідувально-ударного підрозділу «Шершень» другого штурмового батальйону. Напрямок Бахмута, — йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, 3ОШБр була сформована ветеранами АЗОВу 24 лютого 2022 року та нині виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів