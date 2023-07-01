Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На аэроразведчиков охотятся все, это желанная цель, как и снайперы — оператор дронов

На аэроразведчиков охотятся все, это желанная цель, как и снайперы — оператор дронов (ВИДЕО)

1 июл 2023, 14:50
999

Пілоти дронів 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України розповідають, як допомагають завдавати великих втрат окупаційній армії країни-агресора росії. За словами операторів безпілотників, ворог полює на них так само відчайдушно, як і на снайперів.


.

За аеророзвідниками полюють усі. Це така ж бажана ціль, як і снайпери. Я особисто відчував, що таке, коли на тебе полюють. Тебе починають крити артою, бували ситуації, коли викидали пакети «Градів», висікати починають усім, — розповідає оператор дронів ЗСУ.

Відеозапис оприлюднило у Телеграм 1 липня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров