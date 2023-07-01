На аэроразведчиков охотятся все, это желанная цель, как и снайперы — оператор дронов

https://racurs.ua/n184676-na-aerorazvedchikov-ohotyatsya-vse-eto-jelannaya-cel-kak-i-snaypery-operator-dronov-video.html

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Пілоти дронів 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України розповідають, як допомагають завдавати великих втрат окупаційній армії країни-агресора росії. За словами операторів безпілотників, ворог полює на них так само відчайдушно, як і на снайперів.

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За аеророзвідниками полюють усі. Це така ж бажана ціль, як і снайпери. Я особисто відчував, що таке, коли на тебе полюють. Тебе починають крити артою, бували ситуації, коли викидали пакети «Градів», висікати починають усім, — розповідає оператор дронів ЗСУ.

Відеозапис оприлюднило у Телеграм 1 липня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.