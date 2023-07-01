Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На аеророзвідників полюють усі, це бажана ціль, як і снайпери — оператор дронів

На аеророзвідників полюють усі, це бажана ціль, як і снайпери — оператор дронів (ВІДЕО)

1 лип 2023, 14:50
999

Пілоти дронів 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України розповідають, як допомагають завдавати великих втрат окупаційній армії країни-агресора росії. За словами операторів безпілотників, ворог полює на них так само відчайдушно, як і на снайперів.


.

За аеророзвідниками полюють усі. Це така ж бажана ціль, як і снайпери. Я особисто відчував, що таке, коли на тебе полюють. Тебе починають крити артою, бували ситуації, коли викидали пакети «Градів», висікати починають усім, — розповідає оператор дронів ЗСУ.

Відеозапис оприлюднило у Телеграм 1 липня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів