Польша усилит границу с Беларусью из-за «вагнеровцев». Фото:

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Кордон Польщі з Білоруссю буде посилено через напружену ситуацію.

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський направить до кордону 500 поліцейських з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму. Зараз польський кордон на цьому напрямку охороняють 5 тис. прикордонників та 2 тис. військовослужбовців польських Збройних сил. Про це глава МВС 2 липня повідомив у Twitter.

А в прикордонній службі Польщі 2 липня повідомили, що 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон із Білорусі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в Білорусі найманців ПВК «Вагнера» можуть розмістити на покинутій військовій базі за 21 км від міста Осиповичі та за 100 км від Мінська. На супутникових знімках вже зафіксували 298 наметів М-30, у кожному з яких у середньому може бути до 30 людей.

У Прикордонній службі України заявляли, що Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тис. «Вагнерівців». Українські Сили оборони знають про цю потенційну загрозу та перебувають у постійній бойовій готовності.