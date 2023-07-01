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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

«Робив нерви» піхоті — ЗСУ влучним пострілом знищили танк окупантів (ВІДЕО)

1 лип 2023, 16:54
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Українські артилеристи з 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом знищили танк російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 1 липня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Цей танк окупантів любив «робити нерви» нашій піхоті. Стріляв з далеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь. Але це тривало не довго. Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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