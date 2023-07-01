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«Робив нерви» піхоті — ЗСУ влучним пострілом знищили танк окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184680-robyv-nervy-pihoti-zsu-vluchnym-postrilom-znyschyly-tank-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські артилеристи з 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом знищили танк російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 1 липня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Цей танк окупантів любив «робити нерви» нашій піхоті. Стріляв з далеку й одразу тікав до лісу, щоб не отримати у відповідь. Але це тривало не довго. Коли його під час обстрілу помітили наші артилеристи, цей металолом разом з екіпажем вирушили не в ліс, а до пекла, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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