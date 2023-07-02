Взрыв на кубани. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n184710-moschnyy-vzryv-vozle-mesta-puska-shahedov-progremel-na-kubani-video.html

Ракурс

На Кубані у неділю, 2 липня, прогримів потужний вибух у районі військового аеродрому.

.

Вибух стався близько 16.00 у приморсько-ахтарську. Після цього в небі здійнявся чорний дим. Місцеві мешканці говорять при приліт ракети. Про це 2 липня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

За даними російської пропаганди, після падіння ракети стався сильний вибух. На місці утворилася воронка глибиною 5 м та діаметром 20 м. Приліт відбувся всього за 200 м від місцевого військового аеродрому. Що стало причиною вибуху поки залишається невідим.

Саме з приморсько-ахтарська запускають по Україні іранські дрони-камікадзе. До найближчих позицій Збройних сил України звідси не менше 250 км.

У Генштабі ЗСУ інформацію про вибух поки не коментували.

Нагадаємо, в окупованих Бердянську і Приморську Запорізької області 27 червня пролунали вибухи. У Бердянську українська армія влучними обстрілами регулярно знищує склади та техніку загарбників.