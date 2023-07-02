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Ракурс
Вибух на кубані. Фото: соцмережі

Потужний вибух біля місця пуску «Шахедів» прогримів на кубані (ВІДЕО)

2 лип 2023, 18:48
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На Кубані у неділю, 2 липня, прогримів потужний вибух у районі військового аеродрому.


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Вибух стався близько 16.00 у приморсько-ахтарську. Після цього в небі здійнявся чорний дим. Місцеві мешканці говорять при приліт ракети. Про це 2 липня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

За даними російської пропаганди, після падіння ракети стався сильний вибух. На місці утворилася воронка глибиною 5 м та діаметром 20 м. Приліт відбувся всього за 200 м від місцевого військового аеродрому. Що стало причиною вибуху поки залишається невідим.

Саме з приморсько-ахтарська запускають по Україні іранські дрони-камікадзе. До найближчих позицій Збройних сил України звідси не менше 250 км.

У Генштабі ЗСУ інформацію про вибух поки не коментували.

Вибух на кубані. Фото: соцмережі

Вибух на кубані. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в окупованих Бердянську і Приморську Запорізької області 27 червня пролунали вибухи. У Бердянську українська армія влучними обстрілами регулярно знищує склади та техніку загарбників.

Джерело: Ракурс


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