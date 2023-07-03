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рф ночью атаковала Украину «Шахедами». Фото:

рф ночью атаковала Украину «Шахедами», сбить удалось не все (ИНФОГРАФИКА)

3 июл 2023, 08:50
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Атака російських дронів іранського виробництва була здійснена країною-агресором росією вночі 3 липня.


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Загалом було зафіксовано пуски 17 БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що оборонцям вдалося знищити 13 ворожих безпілотників. Військові наголошують, що решта «Шахедів» теж не досягла своїх цілей. Попередньо без втрат.

Також у Повітряних силах додали, що 2 та 3 липня авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Повітряні сили знищили 13 дронів. Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, 2 липня в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим, бо росія триває у Чорному морі два надводних ракетоносії, загальний залп яких становить до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Источник: Ракурс


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