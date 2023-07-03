рф вночі атакувала Україну «Шахедами». Фото:

https://racurs.ua/ua/n184718-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-shahedamy-zbyty-vdalosya-ne-vsi-infografika.html

Ракурс

Атака російських дронів іранського виробництва була здійснена країною-агресором росією вночі 3 липня.

.

Загалом було зафіксовано пуски 17 БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що оборонцям вдалося знищити 13 ворожих безпілотників. Військові наголошують, що решта «Шахедів» теж не досягла своїх цілей. Попередньо без втрат.

Також у Повітряних силах додали, що 2 та 3 липня авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Нагадаємо, 2 липня в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим, бо росія триває у Чорному морі два надводних ракетоносії, загальний залп яких становить до 16 крилатих ракет типу «Калібр».