Украина внесла концерн Unilever в список спонсоров войны

https://racurs.ua/n184736-ukraina-vnesla-v-spisok-sponsorov-voyny-britanskuu-mejdunarodnuu-korporaciu.html

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Україна внесла концерн Unilever до списку спонсорів війни.

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Таке рішення прийняло Національне агентство із запобігання корупції. Відомство пояснило, що компанія залишається на російському ринку і сплачує значні податки до бюджету, «підтримуючи економіку агресора і вносячи свій внесок у продовження війни росії проти України».

Unilever володіє більш ніж 400 брендами продуктів харчування та побутової хімії. Наприклад, широко представлені на російському ринку Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

НАЗК стверджує, що за час від початку війни значно зріс чистий прибуток компанії, а у 2022 році Unilever заплатила майже 50 млн дол. податків. Концерн обіцяв припинити імпорт та експорт продукції компанії як до росії, так і з неї, а також згорнути всю маркетингову активність, але цього не було.

Загалом у рф на підприємствах компанії працюють понад три тисячі співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який у 2022 році зріс на 24,9% в порівнянні з 2021 і склав 8,03 млрд євро.

Виручка компанії торік зросла до 60,1 млрд (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше — продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Проте її підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі досі продовжують свою роботу, а офіси — операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

Схожа ситуація склалася із російською юридичною особою компанії-виробника алкоголю Bacardi. Її чистий прибуток зріс утричі до 4,7 млрд рублів, бренди відкривають бари під своїм найменуванням та оплачують фірмові палети в магазинах перед святами. Також, ймовірно, компанія обходить санкції під час розливу віскі William Lawson’s.