В Украину едут танки Leopard 1, которые предоставят Германия и Дания

В Украине едут танки Leopard 1, которые предоставят Германия и Дания

https://racurs.ua/n184738-v-ukraine-edut-tanki-leopard-1-kotorye-predostavyat-germaniya-i-daniya.html

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Німеччина разом із Данією передадуть Україні танки Leopard 1A5 найближчими тижнями.

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Це буде друга за величиною військова допомога Києву у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив:

Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 млрд євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Влада Німеччини та Польщі не може домовитися з приводу обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні, повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела в оборонній сфері.

Наприкінці травня у Польщі мав відкритися ремонтний центр, проте сторони досі не змогли дійти згоди. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проект у 150 млн євро.

За два місяці після зустрічі в Рамштайні оптимізм згас — і не тільки у міністра. За словами інсайдерів оборонної промисловості, німецько-польський танковий проект досі не досяг жодного прогресу. Натомість Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства, — пише Spiegel.

Відповідно до плану, два німецькі збройові концерни Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство, а польська державна збройова компанія PGZ — відкрити майстерню з ремонту танків на своїй території. Витрати на ремонт «Леопардів» мав взяти на себе німецький уряд.

Однією із причин затримки джерела видання називають різні оцінки вартості ремонтних робіт. За їхніми даними, польська PGZ хотіла брати більш ніж 100 тис. євро за так звану первинну діагностику танків. У Німеччині за неї зазвичай беруть близько 12 тис. євро. Крім того, PGZ нібито не хоче надавати жодної гарантії на ремонтні роботи.

У понеділок Борис Пісторіус зустрівся зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком. Це може стати останньою можливістю врятувати спільний проект перед самітом НАТО в середині липня, робить висновок Spiegel.