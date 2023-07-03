Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україну їдуть танки Leopard 1, які нададуть Німеччина та Данія

В Україну їдуть танки Leopard 1, які нададуть Німеччина та Данія

3 лип 2023, 17:44
999

Німеччина разом із Данією передадуть Україні танки Leopard 1A5 найближчими тижнями.


.

Це буде друга за величиною військова допомога Києву у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив:

Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 млрд євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів