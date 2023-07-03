Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україну їдуть танки Leopard 1, які нададуть Німеччина та Данія
В Україну їдуть танки Leopard 1, які нададуть Німеччина та Даніяhttps://racurs.ua/ua/n184738-v-ukrayinu-yidut-tanky-leopard-1-yaki-nadadut-nimechchyna-ta-daniya.htmlРакурс
Німеччина разом із Данією передадуть Україні танки Leopard 1A5 найближчими тижнями.
.
Це буде друга за величиною військова допомога Києву у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив:
Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 млрд євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.