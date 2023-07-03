В Україну їдуть танки Leopard 1, які нададуть Німеччина та Данія

https://racurs.ua/ua/n184738-v-ukrayinu-yidut-tanky-leopard-1-yaki-nadadut-nimechchyna-ta-daniya.html

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Німеччина разом із Данією передадуть Україні танки Leopard 1A5 найближчими тижнями.

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Це буде друга за величиною військова допомога Києву у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Rzeczpospolita заявив: