В Гааге заработал Международный центр по расследованию преступлений рф в Украине - как будут тянуть рашистов в суд

https://racurs.ua/n184745-v-gaage-zarabotal-mejdunarodnyy-centr-po-rassledovaniu-prestupleniy-rf-v-ukraine-kak-budut.html

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У Гаазі 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування винних у злочинах агресії проти України (ICPA).

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Він був створений у рамках Європейського агентства судового співробітництва Євроюст.

Центр не уповноважений заарештовувати чи звинувачувати підозрюваних, у його завдання входить координація дій країн-учасниць, які займаються розслідуванням таких злочинів, і насамперед обмін інформацією.

ICPA планує створити централізовану базу даних усіх зібраних доказів, щоб оцінити, які злочини було скоєно після російського військового вторгнення в Україну.

Злочини агресії відрізняються від злочинів військових і вимагають доказів зв’язку між дією, такою як блокада або обстріл, і рішенням, прийнятим вищим політичним чи військовим керівництвом.

Крім України, у роботі ICPA на початковій стадії беруть участь Литва, Латвія, Естонія, Польща та Румунія. Допомога ICPA у розслідуваннях надасть Міжнародний кримінальний суд (МКС).

І хоча МКС не може переслідувати у судовому порядку російське керівництво за злочини, скоєні під час військового вторгнення в Україну, оскільки росія не ратифікувала Римський статут, Євросоюз розглядає інші можливості притягнення винних до відповідальності.

Ми не на стороні України, ми на стороні справедливості, — заявив генеральний прокурор МКС Карім Хан з нагоди початку роботи ICPA.

США також призначили на допомогу Центру спеціального прокурора зі злочинів агресії і минулого тижня зробили свій перший внесок у його базу даних. Це внесок, за словами заступника генпрокурора США Кеннета Полайта, буде не останнім.

До Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії (ICPA) входять прокурори з Києва, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду.

Завдяки ICPA незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня працювати разом в одному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати загальну стратегію розслідування та судового переслідування, — йдеться у прес-релізі про створення центру. — Робота ICPA дозволить ефективно підготувати та зробити внесок у будь-яке майбутнє судове переслідування злочину агресії.

Тобто робота центру — це перший крок до створення спеціального трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності російських чиновників за розв’язання війни проти України.

Війна в Україні — найбільш документована в історії, наголошують творці центру, і вперше активне розслідування злочину агресії проводиться вже в процесі війни, а не після її закінчення.

Водночас ми маємо справу з міжнародним злочином, який рідко переслідувався в судовому порядку і щодо якого не існує стандартної практики, — пишуть вони.

Досі єдиним звинуваченням, висунутим міжнародною організацією проти російської влади в контексті війни в Україні, був ордер на арешт путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львовою-Бєловою, виписаний Міжнародним кримінальним судом. Звинувачення проти них стосуються виключно депортації українських дітей.