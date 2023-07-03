Гауляйтера балицкого лишили депутатских полномочий в Запорожье

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Засудженого за колабораціонізм євгена балицького позбавили депутатських повноважень, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», за вироком суду.

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Про це 3 липня повідомила «Суспільному» прес-служба Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, уродженець Мелітополя ніколи не приховував своїх проросійських поглядів: в ефірах повторював наративи кремля, наголошував на необхідності співпраці України з росією та влаштовував різні провокації на 9 травня.

Тому не дивно, що після повномасштабного вторгнення, депутат облради з ентузіазмом погодився очолити окупаційну «Военно-гражданскую администрацию Запорожской области».

Позбавити повноважень балицького можна було раніше — на сесії облради, але депутатів з цього приводу так і не зібрали.

Раніше Мінреінтеграції закликало забрати в «гауляйтера» Запорізької області мандат депутата облради.

балицький був членом Партії регіонів, потім приєднався до Опозиційного блоку. Обидві партії зараз заборонені за проросійську діяльність.

За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо «приєднання» Запорізької області до росії. Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати «голосування» на користь країни-агресора.

Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента рф з проханням «визнати» регіон як новий суб'єкт російської федерації. 30 вересня 2022 року на «урочистому» заході у Кремлі саме ця потвора підписала незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу росії.