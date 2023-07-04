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Ракурс
Украинские спецназовцы «минуснули» сразу три реактивных системы залпового огня

Украинские спецназовцы «минуснули» сразу три реактивных системы залпового огня (ВИДЕО)

4 июл 2023, 09:56
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Поблизу Бахмута українські спецпризначенці знищили три російські «Гради».


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Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході спеціальної розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 «Град» в тилу ворога.

Координати оперативно передали побратимам з Сил оборони.

Вся техніка та особовий склад були знищені «смачними» влучаннями нашої артилерії. На відео видно й детонацію боєкомплекту ворожих РСЗВ.

Источник: Ракурс


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