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Ракурс
Украина будет наступать пока без западных истребителей – глава Военного комитета НАТО

Украина будет наступать пока без западных истребителей — глава Военного комитета НАТО

4 июл 2023, 10:23
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Україна не отримає сучасних західних винищувачів як мінімум до завершення поточного контрнаступу, заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.


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Дискусія про винищувачів є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до завершення контрнаступу, — заявив Бауер.

За його словами, це «важливо і зрозуміло», що Україна просить західних винищувачів, але «ми не маємо змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз».

На питання про те, чи Україна зможе виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер заявив:

Я думаю, що Україна має перевагу, тому що має західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію.

Раніше головком Валерій Залужний дорікнув західним союзникам, що ті штовхають Сили оборони України в наступ без авіації, хоча доктрина НАТО передбачає перевагу в повітрі для початку наземних операцій глибокого проникнення.

Источник: Ракурс


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