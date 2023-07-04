Украина будет наступать пока без западных истребителей – глава Военного комитета НАТО

https://racurs.ua/n184758-ukraina-budet-nastupat-poka-bez-zapadnyh-istrebiteley-glava-voennogo-komiteta-nato.html

Ракурс

Україна не отримає сучасних західних винищувачів як мінімум до завершення поточного контрнаступу, заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.

.

Дискусія про винищувачів є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до завершення контрнаступу, — заявив Бауер.

За його словами, це «важливо і зрозуміло», що Україна просить західних винищувачів, але «ми не маємо змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз».

На питання про те, чи Україна зможе виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер заявив:

Я думаю, що Україна має перевагу, тому що має західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію.

Раніше головком Валерій Залужний дорікнув західним союзникам, що ті штовхають Сили оборони України в наступ без авіації, хоча доктрина НАТО передбачає перевагу в повітрі для початку наземних операцій глибокого проникнення.