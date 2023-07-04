Залужный назначил нового военкома в Одессе

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового воєнкома в Одесі.

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На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Залужний призначив одного з найкращих військових командирів. Ним став полковник Олександр Охріменко, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині, — написав Залужний у своїх соцмережах.

У попередника Охріменка, Євгена Борисова та його родини знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів. Майно було придбане вже під час повномасштабного вторгнення рф. Про це йдеться в новому розслідуванні УП.

На матір Борисова в Іспанії зареєстровані вілла за 3 млн євро і електричний «Мерседес» В класу, вартістю 100 тис. дол. У дружини помітили офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у вже колишнього одеського воєнкома з’явився новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Він зареєстрований на тещу.

Борисов у телефонній розмові запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. А після слів про витяги із реєстру сказав, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не «влазить» у ці справи.

Після оприлюднення цього розслідування президент України розпорядився, аби головнокомандувач ЗСУ звільнив Борисова.