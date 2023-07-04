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Воины ВСУ показали подстреленный российский «Орлан»

Воины ВСУ показали подстреленный российский «Орлан» (ВИДЕО)

4 июл 2023, 18:41
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Воїни 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, вполювали російський безпілотний авіакомплекс «Орлан-10», призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.


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Приземлити «Орлан-10» захисникам України вдалося за допомогою автоматів.

Про це повідомляє 4 липня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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