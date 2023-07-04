Столтенберг раскрыл детали "очень хорошего разговора" с Зеленским

https://racurs.ua/n184783-stoltenberg-raskryl-detali-ochen-horoshego-razgovora-s-zelenskim.html

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На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11−12 липня, союзники по військово-політичному блоку ухвалять рішення про зближення України з альянсом.

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Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного альянсу розповів президенту Володимиру Зеленському під час розмови про майбутні рішення саміту НАТО щодо України.

Дуже хороша розмова про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. У Вільнюсі члени альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, зміцнення наших політичних зв’язків і наближення України до НАТО, — йдеться у Твіттер-повідомленні генсека.

Столтенберг підтвердив, що у Вільнюсі союзники ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. У відповідь в альянсі наголосили, що Київ не приєднається до НАТО, доки триває війна.