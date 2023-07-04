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Прямое попадание из миномета по пехоте рф показала Третья штурмовая бригада

Прямое попадание из миномета по пехоте рф показала Третья штурмовая бригада (ВИДЕО)

4 июл 2023, 19:20
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Пряме влучання з міномета калібру 120-мм по піхоті окупаційної армії росії реалізували воїни першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади.


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Про це 4 липня повідомила прес-служба 3-ї ОШБр у Телеграм.

Донеччина, напрямок Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».

Источник: Ракурс


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