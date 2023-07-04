Прямое попадание из миномета по пехоте рф показала Третья штурмовая бригада

https://racurs.ua/n184784-pryamoe-popadanie-iz-minometa-po-pehote-rf-pokazala-tretya-shturmovaya-brigada-video.html

Ракурс

Пряме влучання з міномета калібру 120-мм по піхоті окупаційної армії росії реалізували воїни першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади.

.

Про це 4 липня повідомила прес-служба 3-ї ОШБр у Телеграм.

Донеччина, напрямок Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада — підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов».