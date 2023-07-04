Начальник Генштаба Британии проанализировал стратегию контрнаступления ВСУ

https://racurs.ua/n184787-nachalnik-genshtaba-britanii-proanaliziroval-strategiu-kontrnastupleniya-vsu.html

Ракурс

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що Збройні сили України зараз намагаються заморити росіян для того, щоб зруйнувати оборону ворога під час наступного етапу контрнаступу.

.

Про це пише The Guardian.

Радакін наголосив, що контрнаступ ЗСУ «повною мірою» поки що все ще не розпочався. На його думку, нині захисники України прагнуть пробити оборону окупаційної армії рф. Начальник Штабу Британії додав, що зараз несправедливо прив’язувати Україну до тимчасових рамок і розповідати про те, що контрнаступ йде повільно.

Навіть за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж росія за останній рік… рф настільки слабка, що вона не має сил для значного контрнаступу, — зазначив адмірал.

Нагадаємо, 4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в українських військових знову є успіхи на двох напрямках фронту.