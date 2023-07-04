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Еще одна ТЭЦ загорелась в россии
Еще одна ТЭЦ загорелась в россии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184788-esche-odna-tec-zagorelas-v-rossii-video.htmlРакурс
У російському Великому Новгороді горить «Лужска» ТЕЦ. Лузьке шосе, на якому розташована теплова електростанція, перекрито. Інформації про причини пожежі та постраждалих наразі немає.
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ТЕЦ входить до складу «ГТ Енерго». Станцію було введено в експлуатацію у 2009 році. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.
Наразі пожежники намагаються загасити вогонь.