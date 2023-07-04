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Ракурс
Еще одна ТЭЦ загорелась в россии

Еще одна ТЭЦ загорелась в россии (ВИДЕО)

4 июл 2023, 20:40
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У російському Великому Новгороді горить «Лужска» ТЕЦ. Лузьке шосе, на якому розташована теплова електростанція, перекрито. Інформації про причини пожежі та постраждалих наразі немає.


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ТЕЦ входить до складу «ГТ Енерго». Станцію було введено в експлуатацію у 2009 році. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.

Наразі пожежники намагаються загасити вогонь.

Источник: Ракурс


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