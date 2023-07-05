Что там на ЗАЭС – станция в штатном режиме, перемещений россиян не заметили

https://racurs.ua/n184796-chto-tam-na-zaes-stanciya-v-shtatnom-rejime-peremescheniy-rossiyan-ne-zametili.html

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Запорізька АЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили та техніки окупантів не зафіксовано, повідомили в Нікопольській РВА.

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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний, повідомили в Енергоатомі.

Станом на ранок 5 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває у своїх звичних межах.

Нагадаємо, що 4 липня президент України Володимир еленський попередив росію, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС, і готовий реагувати.

Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій, — сказав президент.

На ЗАЕС все ж таки є гермооболонка, чомусь про неї багато хто забуває. Прогнозують жахливі, страшні наслідки: пів Європи радіаційно забруднено, тисячі та тисячі квадратних кілометрів — але це не так, заявив 4 липня спеціаліст з питань радіаційної безпеки Олександр Купний.