ВСУ ударили по Макеевскому НПЗ, россияне заявили об обстрелах Курской и Белгородской областей

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У ніч 4 липня в окупованому росіянами місті Макіївка Донецької області вибухнув нафтопереробний завод. Про ураження об'єкту повідомляють місцеві медіа.

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Окупаційна адміністрація причиною загоряння називає ракетний удар нанесений українськими системами HIMARS.

За словами очевидців ударна хвиля від детонації пройшла через все місто і дійшла до сусіднього Донецьку. У багатьох будинках вибито вікна.

Згодом центр стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердив завдання удару по стратегічному об'єкту супротивника.

Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці, — написано у повідомленні.

Сам нафтопереробний завод розташований на північних околицях міста та знаходиться менше ніж за 20 км від лінії бойового зіткнення та найближчих тилів з яких могла б працювати артилерія.

Тим часом уранці 5 липня влада Курської та Бєлгородської областей рф заявила про обстріли.

Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив у телеграмі, що під обстріл рано-вранці 5 липня потрапило прикордонне місто Валуйки.

Система ППО спрацювала, але є руйнування на землі, — написав Гладков, додавши, що сильно пошкоджено два приватні житлові будинки та п’ять автомобілів.

Мешканці, за наявними даними, на жаль, не постраждали.

Голова Курської області Роман Старовойт, своєю чергою, заявив про обстріл селища Теткіне з боку України.

Постраждалих немає. Сильні пошкодження зазнала школа № 2, — написав він.

Влада територій рф, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли з української сторони. В Україні ці заяви або не коментують, або наголошують, що ведуть бойові дії лише на своїй території.