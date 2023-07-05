Последствия крушения рейса PS752, фото: IRNA

https://racurs.ua/n184813-aviakatastrofa-mau-v-irane-ukraina-podala-isk-v-mejdunarodnyy-sud-oon.html

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Україна та інші учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 (Канада, Швеція та Велика Британія) подали позов до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

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Про це повідомляється на сайті МЗС України, де оприлюднена спільна заява міжнародної групи.

Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», — вказано у заяві.

Зазначається, що Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надіслану 28 грудня 2022 року.

Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року, — зазначається у заяві.

Наголошується, що Іран не лише не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака членами його збройних сил, а й також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

«Боїнг-737» «Міжнародних авіаліній України», який виконував рейс Тегеран — Київ, був збитий в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. Загинули усі 176 осіб, які перебували на борту, серед них — 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Також серед загиблих — громадяни Канади, Швеції, Великої Британії, Ірану та Афганістану.

Лише через три доби після падіння «Боїнгу» влада Ірану офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета.