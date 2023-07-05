Авиакатастрофа МАУ в Иране — Украина подала иск в Международный суд ООНhttps://racurs.ua/n184813-aviakatastrofa-mau-v-irane-ukraina-podala-isk-v-mejdunarodnyy-sud-oon.htmlРакурс
Україна та інші учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 (Канада, Швеція та Велика Британія) подали позов до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.
Про це повідомляється на сайті МЗС України, де оприлюднена спільна заява міжнародної групи.
Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», — вказано у заяві.
Зазначається, що Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надіслану 28 грудня 2022 року.
Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року, — зазначається у заяві.
Наголошується, що Іран не лише не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака членами його збройних сил, а й також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.
«Боїнг-737» «Міжнародних авіаліній України», який виконував рейс Тегеран — Київ, був збитий в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. Загинули усі 176 осіб, які перебували на борту, серед них — 11 українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів). Також серед загиблих — громадяни Канади, Швеції, Великої Британії, Ірану та Афганістану.
Лише через три доби після падіння «Боїнгу» влада Ірану офіційно визнала, що літак помилково збила їхня ракета.