Здание Шевченковского райсуда Киева, фото: социальные сети

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У Шевченківському суді Києва сьогодні, 5 липня, пролунав вибух.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання, — зазначив Клименко.

Міністр закликав не наближатися до місця події, щоб відповідні служби мали змогу виконувати свою роботу.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що, за попередніми даними, в радіусі кілометра від Шевченківського суду перекрито дороги.