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Здание Шевченковского райсуда Киева, фото: социальные сети
В Шевченковском райсуде Киева подозреваемый взорвал неустановленное устройство (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184817-v-shevchenkovskom-raysude-kieva-podozrevaemyy-vzorval-neustanovlennoe-ustroystvo-video.htmlРакурс
У Шевченківському суді Києва сьогодні, 5 липня, пролунав вибух.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання, — зазначив Клименко.
Міністр закликав не наближатися до місця події, щоб відповідні служби мали змогу виконувати свою роботу.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що, за попередніми даними, в радіусі кілометра від Шевченківського суду перекрито дороги.
Є дані, що підозрюваний підірвав три гранати та взяв заручника, — зазначив Гончаренко.