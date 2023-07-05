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Здание Шевченковского райсуда Киева, фото: социальные сети

В Шевченковском райсуде Киева подозреваемый взорвал неустановленное устройство (ВИДЕО)

5 июл 2023, 18:30
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У Шевченківському суді Києва сьогодні, 5 липня, пролунав вибух.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання, — зазначив Клименко.

Міністр закликав не наближатися до місця події, щоб відповідні служби мали змогу виконувати свою роботу.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що, за попередніми даними, в радіусі кілометра від Шевченківського суду перекрито дороги.

Є дані, що підозрюваний підірвав три гранати та взяв заручника, — зазначив Гончаренко.

Источник: Ракурс


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