Последствия падения обломков беспилотника в Днепропетровской области, фото: Сергей Лысак

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, атакували Дніпропетровську область безпілотниками-камікадзе типу «Шахед».

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Шість безпілотників збили військові з Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили, — зазначив Лисак.

Крім того, ще один безпілотник вдарив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа, полум’я охопило понад 100 кв. м та сягало чотириметрової висоти. Пожежу вже приборкали, ніхто не постраждав.