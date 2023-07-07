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Последствия падения обломков беспилотника в Днепропетровской области, фото: Сергей Лысак

На Днепропетровщине обломки «Шахеда» упали на автомобиль, есть погибшие (ФОТО)

7 июл 2023, 08:39
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Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, атакували Дніпропетровську область безпілотниками-камікадзе типу «Шахед».


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Шість безпілотників збили військові з Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили, — зазначив Лисак.

Крім того, ще один безпілотник вдарив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа, полум’я охопило понад 100 кв. м та сягало чотириметрової висоти. Пожежу вже приборкали, ніхто не постраждав.

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі, — додав Лисак.

Наслідки падіння уламків безпілотника на Дніпропетровщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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