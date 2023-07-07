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Последствия падения обломков беспилотника в Днепропетровской области, фото: Сергей Лысак
На Днепропетровщине обломки «Шахеда» упали на автомобиль, есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n184864-na-dnepropetrovschine-oblomki-shaheda-upali-na-avtomobil-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 7 липня, атакували Дніпропетровську область безпілотниками-камікадзе типу «Шахед».
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Шість безпілотників збили військові з Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили, — зазначив Лисак.
Крім того, ще один безпілотник вдарив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа, полум’я охопило понад 100 кв. м та сягало чотириметрової висоти. Пожежу вже приборкали, ніхто не постраждав.
По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі, — додав Лисак.
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