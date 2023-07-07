ВСУ в ночь на 7 июля сбили 12 «шахедов», фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n184865-18-shahedov-zapustili-rashisty-po-ukraine-v-noch-na-7-iulya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вкотре атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed.

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Атака здійснювалася з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край рф). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У південних та східних регіонах України працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА типу Shahed, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ніч на 7 липня уламки дрона впали на автомобіль. В результаті загинули двоє людей.