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ВСУ в ночь на 7 июля сбили 12 «шахедов», фото: «РБК-Украина»

18 «шахедов» запустили рашисты по Украине в ночь на 7 июля (ИНФОГРАФИКА)

7 июл 2023, 09:10
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вкотре атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed.


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Атака здійснювалася з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край рф). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У південних та східних регіонах України працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА типу Shahed, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ніч на 7 липня уламки дрона впали на автомобіль. В результаті загинули двоє людей.

Источник: Ракурс


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