ЗСУ в ніч на 7 липня збили 12 «шахедів», фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n184865-18-shahediv-zapustyly-rashysty-po-ukrayini-v-nich-na-7-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 липня, вкотре атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed.

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Атака здійснювалася з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край рф). Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів». Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У південних та східних регіонах України працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА типу Shahed, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ніч на 7 липня уламки дрона впали на автомобіль. В результаті загинули двоє людей.