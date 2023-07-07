Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana и наладит совместное производство

https://racurs.ua/n184882-slovakiya-postavit-ukraine-16-gaubic-zuzana-i-naladit-sovmestnoe-proizvodstvo.html

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Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їхнє спільне виробництво

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Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця у цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzana в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України, — сказала президентка Словаччини Зузана Чапутова під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Автоматична система заряджання цієї САУ дозволяє здійснювати шість пострілів за хвилину або 16 пострілів за три хвилини.

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