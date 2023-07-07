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Ракеты для Patriot и HIMARS, бронемашины и снаряды – что в новом пакете помощи США

Ракеты для Patriot и HIMARS, бронемашины и снаряды — что в новом пакете помощи США

7 июл 2023, 22:52
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Окрім касетних боєприпасів, США в новому пакеті допомоги нададуть Україні додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS, понад 60 бронемашин Bradley та Stryker, снаряди калібру 155-мм та 105-мм.


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В Адміністрації президента США 7 липня офіційно оголосили про новий пакет безпеки для України на 800 млн дол.

До нього увійдуть:

  • 32 БМП «Bradley» та 32 бронетранспортери «Stryker»;
  • 31 155-мм гаубиця;
  • додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» та «HIMARS»;
  • ракети ППО AIM-7;
  • зенітні комплекси Stinger, Javelin;
  • 105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);
  • ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
  • обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
  • 27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.

Нагадаємо, цей пакет допомоги також включає касетні снаряди калібру 155-мм, повідомили в Пентагоні. Боєприпаси, які поставлять в Україну, включатимуть лише ті, в яких відсоток нерозірваних снарядів становить менш як 2,35%.

Понад 120 країн приєдналися до конвенції про невикористання касетних боєприпасів, зокрема через сталу кількість внутрішніх елементів, які не розриваються після пострілу та залишаються в зоні вибуху, чим створюють загрозу підриву для цивільних. США, Україна та Росія не є сторонами конвенції.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch напередодні оприлюднили звіт, в якому закликали росію та Україну перестати використовувати касетні боєприпаси, а інші країни — постачати їх. Стверджують, що окрім широкого використання такої зброї росією, її застосування українськими силами по окупованих територіях призводили до втрат серед цивільних.

За словами радника президента Байдена Саллівана, є «велика різниця» щодо касетних боєприпасів, які використовує рф та тих, які США могли б надати Україні.

Источник: Ракурс


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