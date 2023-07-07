Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракети для Patriot та HIMARS, бронемашини та снаряди - що в новому пакеті допомоги США
Ракети для Patriot та HIMARS, бронемашини та снаряди — що в новому пакеті допомоги СШАhttps://racurs.ua/ua/n184897-rakety-dlya-patriot-ta-himars-bronemashyny-ta-snaryady-scho-v-novomu-paketi-dopomogy-ssha.htmlРакурс
Окрім касетних боєприпасів, США в новому пакеті допомоги нададуть Україні додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS, понад 60 бронемашин Bradley та Stryker, снаряди калібру 155-мм та 105-мм.
.
В Адміністрації президента США 7 липня офіційно оголосили про новий пакет безпеки для України на 800 млн дол.
До нього увійдуть:
- 32 БМП «Bradley» та 32 бронетранспортери «Stryker»;
- 31 155-мм гаубиця;
- додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» та «HIMARS»;
- ракети ППО AIM-7;
- зенітні комплекси Stinger, Javelin;
- 105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);
- ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
- обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
- 27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.
Нагадаємо, цей пакет допомоги також включає касетні снаряди калібру 155-мм, повідомили в Пентагоні. Боєприпаси, які поставлять в Україну, включатимуть лише ті, в яких відсоток нерозірваних снарядів становить менш як 2,35%.
Понад 120 країн приєдналися до конвенції про невикористання касетних боєприпасів, зокрема через сталу кількість внутрішніх елементів, які не розриваються після пострілу та залишаються в зоні вибуху, чим створюють загрозу підриву для цивільних. США, Україна та Росія не є сторонами конвенції.
У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch напередодні оприлюднили звіт, в якому закликали росію та Україну перестати використовувати касетні боєприпаси, а інші країни — постачати їх. Стверджують, що окрім широкого використання такої зброї росією, її застосування українськими силами по окупованих територіях призводили до втрат серед цивільних.
За словами радника президента Байдена Саллівана, є «велика різниця» щодо касетних боєприпасів, які використовує рф та тих, які США могли б надати Україні.