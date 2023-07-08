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Оккупанты атаковали Кривой Рог «Шахедами». Фото:

Оккупанты атаковали Кривой Рог «Шахедами», есть разрушения (ФОТО)

8 июл 2023, 09:18
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Кривий Ріг було атаковано вночі російськими безпілотниками «Шахед» іранського виробництва.


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Ударні дрони поцілили по сільськогосподарському підприємству. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це 8 липня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок вибухів сталися дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м, було знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Згодом рятувальники ліквідували пожежу.

Окупанти атакували Кривий Ріг «Шахедами». Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 7 липня російські загарбники серед дня завдали удару зенітними снарядами С-300 по обласному центру Запорізької області. Ракети влучили в об'єкт інфраструктури, сталося загоряння однієї з будівель. На щастя, мешканці обласного центру не постраждали.

Источник: Ракурс


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