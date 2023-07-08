Оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

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Російські окупаційні війська 8 липня обстріляли Лиман Донецької області.

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Близько 10.00 ворог завдав удару по місту з реактивних систем залпового вогню. Снаряди загарбників поцілили у приватний сектор, пошкодили будинок та крамницю. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Зазначається, що щонайменше шестеро осіб загинули, а п’ятеро дістали поранення. На місці воєнного злочину працює поліція, а парамедики надають допомогу постраждалим.

Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо! — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, 6 липня війська рф обстріляли Херсон та Бериславський район. Внаслідок збройної агресії поранення дістали п’ятеро осіб.

А через обстріл Торецька загинула продавчиня в магазині, а дві жінки дістали мінно-вибухові та осколкові поранення.