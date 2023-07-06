Наслідки обстрілів. Фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n184855-zagarbnyky-obstrilyaly-herson-ta-donechchynu-ie-zagybli-y-poraneni.html

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Місто Херсон 6 липня знову було обстріляне російською армією.

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Окупанти вдарили по житловому будинку. Внаслідок атаки легкі поранення дістала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також під обстріл потрапив продуктовий магазин, у 39-річної продавчині діагностували контузію. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також окупанти сьогодні обстріляли населені пункти Бериславського району. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє осіб.

Крім того, 6 липня ворог активно обстрілював Донеччину з артилерії. В Офісі генерального прокурора повідомили, що під обстріл потрапив приватний сектор села Новомихайлівка Покровського району. Від вибухів постраждали жінка та чоловік, які перебували вдома. З осколковими пораненнями їх доставили до лікарні.

А в місті Торецьку рашисти поцілили в продуктовий магазин, внаслідок чого загинула продавчиня, а дві жінки дістали мінно-вибухові та осколкові поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 6 липня російська армія з артилерії обстріляла залізничну станцію «Одноробівка» у Харківській області. Вокзал станції було знищено прямим влучанням снарядів, виникла масштабна пожежа.