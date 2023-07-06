Запорізька АЕС. Фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n184854-rf-hoche-zdiysnyty-garyachu-zupynku-reaktora-na-zaes-ce-nebezpechno-energoatom.html

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Російські загарбники збираються перевести енергоблок № 4 на Запорізькій АЕС у стан «гарячого зупину».

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Відповідне розпорядження вже видав так званий керівник станції юрій чернічук. У разі запуску більшої кількості енергоблоків, води у ставку для охолодження реакторів буде недостатньо. При цьому окупанти не виводять енергоблок № 5 у «холодний зупин», при якому припиняється ядерна реакція. Про це 6 липня повідомили в «Енергоатомі».

Зазначається, що функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» несе реальну загрозу аварії, бо система охолодження після зневоднення Каховського водосховища може не витримати такого навантаження.

В «Енергоатомі» додали, що український персонал ЗАЕС, який перебуває в окупації, ніяк не може вплинути на цю ситуацію.

І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ! — наголосили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, 5 липня в «Енергоатомі» заявляли, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний, а радіаційна ситуація в Україні перебувала у своїх звичних межах.

А в Нікопольській районній військовій адміністрації заявляли, що Запорізька «атомка» працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили та техніки окупантів не було зафіксовано.