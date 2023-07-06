Ворог обстріляв залізничний вокзал на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n184848-vorog-obstrilyav-zaliznychnu-stanciu-na-harkivschyni-y-znyschyv-vokzal-foto.html

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Харківська область знову опинилася під обстрілами російської окупаційної армії.

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У четвер, 6 липня, близько 11.00 була обстріляна залізничну станцію «Одноробівка» у Золочівській громаді Харківської області. Попередньо встановлено, що вогонь вівся з артилерії. Вокзал станції було знищено прямим влучанням снарядів, виникла масштабна пожежа. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як зазначив у коментарі «Суспільному» керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко, на щастя, ніхто не постраждав. Але рятувальники не можуть почати ліквідовувати пожежу через російські обстріли.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни атакували ракетою «Іскандер» центру міста Первомайске в Харківській області, де були розташовані лише житлові будинки. Внаслідок обстрілу поранення дістали 38 осіб.