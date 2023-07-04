Удар рф по Первомайському - кількість поранених зросла до 38, з них 12 дітей

https://racurs.ua/ua/n184780-udar-rf-po-pervomayskomu-kilkist-poranenyh-zrosla-do-38-z-nyh-12-ditey.html

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Унаслідок обстрілу росіянами Первомайського на Харківщині 38 людей дістали поранення. Серед них — 12 дітей, наймолодшій дитині — лише три місяці. Медики надали допомогу немовляті на місці.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по центру міста, де розташовані лише цивільні об'єкти — житлові будинки.

Правоохоронці наголосили, що йдеться про зухвале нехтування воєнними злочинцями рф усіма нормами міжнародного права. Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За висновками поліції, армія рф вдарила по Первомайському ракетою «Іскандер».

ОНОВЛЕНО 18.28. Поранених у Первомайському вже 43 людини, повідомив голова Харківської ОВА. З них 12 дітей. Стан потерпілих — середній та легкий.