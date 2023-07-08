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Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині. Фото: Павло Кириленко
Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині, шестеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184906-okupanty-obstrilyaly-lyman-na-donechchyni-shestero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські окупаційні війська 8 липня обстріляли Лиман Донецької області.
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Близько 10.00 ворог завдав удару по місту з реактивних систем залпового вогню. Снаряди загарбників поцілили у приватний сектор, пошкодили будинок та крамницю. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.
Зазначається, що щонайменше шестеро осіб загинули, а п’ятеро дістали поранення. На місці воєнного злочину працює поліція, а парамедики надають допомогу постраждалим.
Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо! — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, 6 липня війська рф обстріляли Херсон та Бериславський район. Внаслідок збройної агресії поранення дістали п’ятеро осіб.
А через обстріл Торецька загинула продавчиня в магазині, а дві жінки дістали мінно-вибухові та осколкові поранення.