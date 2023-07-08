Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Даст приказ Залужный — будем в Москве! Военные поздравили главкома с 50-летием
Даст приказ Залужный — будем в Москве! Военные поздравили главкома с 50-летиемhttps://racurs.ua/n184914-dast-prikaz-zalujnyy-budem-v-moskve-voennye-pozdravili-glavkoma-s-50-letiem.htmlРакурс
Українські військові виклали відео, на якому виконують пісню «Батько наш Залужний, ЗСУ — сім’я». Таким чином оркестр 93 ОМБр «Холодний Яр» привітав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народженням.
.
Сьогодні йому виповнилося 50 років.
У пісні є такі рядки: «Дасть наказу Залужний — будемо в Москві!».
«Ракурс» писав, що 7 липня Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали на фронті — в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...