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Даст приказ Залужный — будем в Москве! Военные поздравили главкома с 50-летием

Даст приказ Залужный — будем в Москве! Военные поздравили главкома с 50-летием

8 июл 2023, 16:08
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Українські військові виклали відео, на якому виконують пісню «Батько наш Залужний, ЗСУ — сім’я». Таким чином оркестр 93 ОМБр «Холодний Яр» привітав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народженням.


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Сьогодні йому виповнилося 50 років.

У пісні є такі рядки: «Дасть наказу Залужний — будемо в Москві!».

«Ракурс» писав, що 7 липня Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали на фронті — в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».

Источник: Ракурс


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