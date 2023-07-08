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Ракурс
Дасть наказу Залужний - будемо в Москві! Військові привітали головком з 50-річчям

Дасть наказу Залужний — будемо в Москві! Військові привітали головкома з 50-річчям

8 лип 2023, 16:08
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Українські військові виклали відео, на якому виконують пісню «Батько наш Залужний, ЗСУ — сім’я». Таким чином оркестр 93 ОМБр «Холодний Яр» привітав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народженням.


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Сьогодні йому виповнилося 50 років.

У пісні є такі рядки: «Дасть наказу Залужний — будемо в Москві!».

«Ракурс» писав, що 7 липня Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали на фронті — в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».

Джерело: Ракурс


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