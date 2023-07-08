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Дасть наказу Залужний - будемо в Москві! Військові привітали головком з 50-річчям
Дасть наказу Залужний — будемо в Москві! Військові привітали головкома з 50-річчямhttps://racurs.ua/ua/n184914-dast-nakazu-zalujnyy-budemo-v-moskvi-viyskovi-pryvitaly-golovkom-z-50-richchyam.htmlРакурс
Українські військові виклали відео, на якому виконують пісню «Батько наш Залужний, ЗСУ — сім’я». Таким чином оркестр 93 ОМБр «Холодний Яр» привітав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народженням.
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Сьогодні йому виповнилося 50 років.
У пісні є такі рядки: «Дасть наказу Залужний — будемо в Москві!».
«Ракурс» писав, що 7 липня Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали на фронті — в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».
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