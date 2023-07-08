Успешный «шоппинг-тур» - Bild о договоренностях Зеленского по поставкам оружия

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Президент України Володимир Зеленський здійснив успішний «шопінг-тур» країнами НАТО, домовившись про постачання нових озброєнь.

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Як пише військовий аналітик BILD Юліан Репке, за кілька днів Володимир Зеленський відвідав Болгарію, Чехію, Словаччину та Туреччину, провівши переговори з їхнім керівництвом. За підсумками цього «шопінг-туру» вдалося погодити постачання в Україну важливих зразків західної зброї:

Словаччина поставить 16 найновіших самохідних артилерійських установок типу Zuzana 2

З Чехією досягнуто домовленості про спільне виробництво озброєння та боєприпасів, а також модернізацію радянських танків.

Туреччина поставить до 70 самохідних гаубиць T-155 «Фиртина»

Репке зазначає, що поки що не увінчалися успіхом спроби України домогтися постачання західних винищувачів, насамперед F-16.

Румунія готова стати регіональним центром підготовки пілотів F-16, а Чехія — надати Україні авіаційний тренажер. Але жодна з країн не дала конкретних гарантій постачання самих літаків.