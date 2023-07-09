Герой Украины Александр Пивненко. Фото:

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Національна гвардія України отримала нового командувача.

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Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Нацгвардії бойового офіцера Олександра Півненка. Він має звання героя України, відзначився у боях за Бахмут. Про це глава держави 8 липня заявив під час візиту до Львова.

Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України, — заявив Зеленський.

Олександр Півненко був командиром 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка під час тримісячної ротації у Бахмуті показала високі бойові результати. Звання Герой України йому було вручене президентом 24 березня цього року.

З 2018 року Півненко служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. На початку травня він очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.

Нагадаємо, після скандалу з воєнкомом в Одесі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на цю посаду полковника Олександра Охріменка, який раніше був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.