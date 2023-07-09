Командир полка «Азов» Денис Прокопенко. Фото:

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Денис Прокопенко, звільнений із полону командир полку «Азов», заявив про намір повернутись на фронт.

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Герой продовжить воювати проти країни-агресора російської федерації. Українські військові ще «скажуть своє слово в бою» і саме задля боротьби з агресором командири «азовців» прибули в Україну. Про це про Прокопенко заявив у Львові після повернення на Батьківщину.

Я глибоко впевнений у тому, що армія — це командна робота. І сьогодні ми разом з вами, ми продовжимо боротьбу. Ми обов’язково своє слово скажемо ще у бою, — зазначив він.

За його словами, дуже важливим є те, що Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем просуваються вперед, знищують ворога й звільняють тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, 8 липня в Україну повернулися п’ятеро командирів із «Азовсталі» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Президент України Володимир Зеленський зустрів їх в аеропорту в Стамбулі. У Львові українських героїв на площі зустрічали тисячі людей.