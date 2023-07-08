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Ракурс
Звільнені з полону командири оборони Маріуполя та Зеленський зустрілися з львів'янами

Звільнені з полону командири оборони Маріуполя та Зеленський зустрілися з львів’янами (ФОТО)

8 лип 2023, 22:24
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У Львові увечері 8 липня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та звільнених з полону командирів оборони Маріуполя з місцевими жителями.


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Зеленський звернувся до присутніх з невеликою промовою.

Дорогий український народе, сьогодні 500 днів повномасштабної війни, 500 днів як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей усієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б'ється за неї, — нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п’ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і «Азовсталі» — Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більш як 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома, — заявив президент.

Згодом розпочалась молитва до 500-го дня Великої війни з рф.

Увечері 8 липня поліція оточила площу біля пам’ятника Тарасу Шевченку, встановлені металодетектори, у центр швидко зійшлися люди. На площу Шевченка прийшов також мер Львова Андрій Садовий, військові.

Помітили в центрі міста й очільника Кабміну Дениса Шмигаля.

Спершу у Львові планувався молебен до 500-го дня війни за участі очільника ПЦУ Епіфанія.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що Зеленський після візиту до Ердогана привіз зі Стамбула п’ятьох інтернованих командирів «Азову».

Джерело: Ракурс


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