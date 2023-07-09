Зеленский и Дуда встретились в Луцке. Фото: Суспільне

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Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі 9 липня прибули до Луцька у неділю, 9 липня.

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Зустрілися глави держав у кафедральному костелі святих Петра й Павла. В обласному центрі сьогодні проводять заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Візит глав двох держав у Луцьк заздалегідь не анонсували. Про це повідомляє «Суспільне».

На месі також присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, блаженніший Святослав та глава Української греко-католицької церкви.

Як відомо, 11 липня в Польщі вшановують «День пам’яті жертв геноциду на Волині». В Україні не погоджуються з визначенням цієї трагедії як геноциду.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявляли, що президент України Володимир Зеленський повинен попросити у польського народу вибачення за Волинь-1943. У МЗС хотіли, щоб «взяв на себе більше відповідальності за Україну» та попросив вибачення за Волинську трагедію.

Джерело: «Суспільне»