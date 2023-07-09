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Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку. Фото: Суспільне
Зеленський та Дуда прибули до Луцька (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184935-zelenskyy-ta-duda-prybuly-do-lucka-foto-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі 9 липня прибули до Луцька у неділю, 9 липня.
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Зустрілися глави держав у кафедральному костелі святих Петра й Павла. В обласному центрі сьогодні проводять заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Візит глав двох держав у Луцьк заздалегідь не анонсували. Про це повідомляє «Суспільне».
На месі також присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, блаженніший Святослав та глава Української греко-католицької церкви.
Як відомо, 11 липня в Польщі вшановують «День пам’яті жертв геноциду на Волині». В Україні не погоджуються з визначенням цієї трагедії як геноциду.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявляли, що президент України Володимир Зеленський повинен попросити у польського народу вибачення за Волинь-1943. У МЗС хотіли, щоб «взяв на себе більше відповідальності за Україну» та попросив вибачення за Волинську трагедію.
Джерело: «Суспільне»