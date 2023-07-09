Последствия российских обстрелов Никополя, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n184953-rashisty-obstrelyali-nikopol-iz-tyajeloy-artillerii-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 липня, вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпровської ОВА.

Місцеві вціліли. А от їхнє майно — пошкоджене. Понівечені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита й лінія електропередач, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в інших населених пунктах області день минувся без обстрілів.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, рашисти обстріляли приватний сектор міста Лиман Донецької області, є загиблі та поранені.